Adler Modemärkte: Textilkette aus Haibach (Landkreis Aschaffenburg) kündigt Filial-Schließungen an

(Landkreis Aschaffenburg) Rund 30 Geschäfte betroffen - bis zu 500 Stellen fallen weg

betroffen - bis zu fallen weg Insolvenzplan "erfolgreich umgesetzt": Über 130 Filialen sollen erhalten bleiben

Die fränkische Textilkette Adler Modemärkte mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg hat ihr Insolvenzverfahren nach zwei Monaten beendet. Bis zu 500 der insgesamt 3100 Arbeitsplätze fallen weg, rund 30 Filialen sind von Schließungen betroffen, wie ein Sprecher des neuen Eigentümers Zeitfracht Gruppe am Dienstag (31. August 2021) sagte. Der Insolvenzplan sei erfolgreich umgesetzt worden, man führe mehr als 130 Filialen in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz weiter und habe mehr als 2600 Arbeitsplätze retten können.

Adler Modemärkte: Textilkette aus Haibach mit neuem Eigentümer - 137 Filialen sollen bleiben

Das Insolvenzverfahren war im Januar beantragt und am 1. Juli eröffnet worden. Der neue Eigentümer Zeitfracht Logistik Holding GmbH übernimmt 100 Prozent der Anteile des Modehändlers und führt die Filialen weiter. Nach derzeitigem Stand blieben 137 Filialen geöffnet, sagte der Unternehmenssprecher. Die Schließungen seien ein noch laufender Prozess, betroffen seien Filialen in Deutschland.

"Der Abschluss eines Insolvenzverfahrens dieser Größe und Komplexität nur gut sieben Monate nach Antragstellung und zwei Monate nach Eröffnung dürfte beispiellos sein", sagte der Adler-Generalbevollmächtigte Christian Gerloff. "Dies gilt umso mehr, wenn man in Rechnung stellt, dass das operative Geschäft wegen der coronabedingten Filialschließungen bis in den Frühsommer hinein de facto stillstand."

Die Berliner Unternehmensgruppe Zeitfracht war im Textileinzelhandel bislang nicht vertreten. Sie ist auf Logistiklösungen spezialisiert und als Buchgroßhändler aktiv. Helfen bei der Sanierung von Adler soll der Ausbau des Onlinegeschäfts. Außerdem soll es in den Adler-Filialen künftig mehr zu kaufen geben: Laut Zeitfracht führen die Adler-Märkte bereits heute ein großes Sortiment an Nicht-Textilien, das Angebot soll noch erweitert werden.

Modekette Adler schließt rund 30 Filialen - Standorte in Franken betroffen?

Adler-Modemärkte gibt es derzeit an sechs fränkischen Standorten:

Fürth: Hans-Vogel-Straße 75

Hans-Vogel-Straße 75 Hallstadt: Emil-Kemmer-Straße 4

Emil-Kemmer-Straße 4 Rödental: Nikolaus-A.-Otto-Straße 13

Nikolaus-A.-Otto-Straße 13 Leupoldsgrün: Am Löwenberg 5

Am Löwenberg 5 Mömlingen: Bahnhofstraße 24

Bahnhofstraße 24 Haibach: Industriestraße Ost 1-7

Inwieweit Märkte in Franken von den Filialschließungen betroffen sind, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.