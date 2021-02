In der Nacht auf Montag (15. Februar 2021) ist die Feuerwehr in den Landkreis Aschaffenburg alarmiert worden. In Johannesberg sollte ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen sein. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, stellte sich heraus, dass ein Holzhaufen im Außenbereich Feuer gefangen hatte.

Wie NEWS5 berichtet, konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.