A3 bei Aschaffenburg: Vollsperrung nach Unfall - Polizei und Rettungsdienst über sieben Stunden im Einsatz

Bei der Polizei Unterfranken ging laut Bericht am frühen Sonntagmorgen gegen 04.45 Uhr die Mitteilung ein, dass es auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg-Ost und Aschaffenburg in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Auto-Unfall in Folge einer Person auf der Fahrspur kam.

Die A3 musste laut Polizei im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt werden. Eine Umleitung sei eingerichtet worden. "Die Sperrung musste bis zum Abschluss der Ermittlungen vor Ort bis kurz nach zwölf Uhr aufrechterhalten werden", heißt es.

Neben Polizei und Rettungsdienst seien unter anderem auch die Feuerwehr, die Autobahnmeisterei und ein Sachverständiger im Einsatz gewesen. Der Stau, der sich durch die Sperrung bildete, führte zu einem weiteren Unfall, in den auch die deutsche Juniorennationalmannschaft verwickelt war.

Hinweis der Redaktion: Wir berichten für gewöhnlich nicht über Selbstmorde. Eine Ausnahme bilden Fälle von großem öffentlichen Interesse. Bei der Telefonseelsorge erreichst du unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 Hilfe in schwierigen, möglicherweise ausweglos erscheinenden Situationen. Innerhalb von Bayern kannst du dich alternativ unter der 0800-6553000 beim Netzwerk Krisendienste Bayern melden. Dort bekommst du rund um die Uhr qualifizierte Hilfe in psychischen Krisen und Notfällen. Unter www.frnd.de ("Freunde fürs Leben") findest du zudem weitere Informationen und Hilfsangebote.