Escape-Rooms in Aschaffenburg: Tauche ein in ein spannendes Abenteuer

Möchtest du gemeinsam mit deiner Familie oder deinen Freund*innen einen Ausflug machen, bei dem eure Teamfähigkeit auf die Probe gestellt wird, könnte der Escape-Room eine Möglichkeit sein.

Ihr müsst gemeinsam alle Rätsel lösen, um euch aus dem Raum zu befreien und wieder an den Ausgang zu gelangen. Wir stellen dir zwei verschiedene Escape-Rooms in Aschaffenburg vor.

Der Escape-Room "Riddle Rooms"

"Riddle Rooms" ist ein Escape Game Anbieter mit einem Standort in Aschaffenburg. Hier die wichtigsten Daten für deinen Besuch:

Webseite : https://aschaffenburg.riddle-rooms.de/

: https://aschaffenburg.riddle-rooms.de/ Adresse : Luitpoldstraße 2–4, 63739 Aschaffenburg

: Luitpoldstraße 2–4, 63739 Aschaffenburg Öffnungszeiten : Täglich von 10:00 bis 23:30 Uhr

: Täglich von 10:00 bis 23:30 Uhr Telefon : 06021 9014725

: 06021 9014725 E-Mail: info@riddle–rooms.de

Damit dein Spiel einwandfrei abläuft, bittet das "Riddle Rooms"-Team um eine vorherige Reservierung. Diese kannst du bequem auf der Webseite abschließen. Du kannst mit 2 bis 6 Spielern in das Escape-Game einsteigen. Die verschiedenen Räume sind aufeinander abgestimmt, sodass dich eine stimmige Hintergrundgeschichte erwartet. In der Regel basieren die Räume auf Geschichten, die jede*r kennt. Erzählt werden sie innerhalb von 60 Minuten. Für deinen Besuch solltest du allerdings etwa 1,5 Stunden einplanen, da dich noch eine Einführung sowie die Möglichkeit für Teamfotos erwartet. Der Fokus aller Escape-Rooms liegt auf Spiel, Spaß und Spannung. Du musst also keine Angst haben, dass es gruselig wird.

Es gibt drei verschiedene Räume, die sich in ihrem Schwierigkeitsgrad unterscheiden. Hast du noch nie ein Escape-Game gespielt, lohnt es sich, mit einer einfacheren Schwierigkeitsstufe zu beginnen. Es eignen sich der "Verbotene Wald" oder der "Playroom". Ersteres Escape-Game richtet sich an alle Harry-Potter-Fans, zweiteres basiert auf der Trilogie "Fifty Shades of Grey". Der schwierigste Raum ist der "Collector", bei dem es in einer geheimen Mission um die Suche nach den sogenannten "Unendlichkeitssteinen" geht. Das von dem Team empfohlene Mindestalter liegt bei 16 Jahren. Vermutest du, dass dein Kind auch schon in jüngerem Alter Spaß haben könnte, sind individuelle Ausnahmen möglich.

"Stage Escape": Das erwartet dich hier

Der Escape-Room Anbieter "Stage Escape" bietet Deutschlands ersten und bisher einzigen Rock'n'Roll Exit-Room an. In einer authentischen Rock'n'Roll-Atmosphäre können du und dein Team spannende Rätsel im Escape-Room lösen. Hier die wichtigsten Daten für deinen Besuch:

Webseite : https://www.stage-escape.de/

: https://www.stage-escape.de/ Adresse : Magnolienweg 14, 63741 Aschaffenburg

: Magnolienweg 14, 63741 Aschaffenburg Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag von 13:00 bis 22:00 Uhr. Freitag und Samstag von 13:30 bis 23:30 Uhr. Sonntag von 10:00 bis 20:30 Uhr.

: Montag bis Donnerstag von 13:00 bis 22:00 Uhr. Freitag und Samstag von 13:30 bis 23:30 Uhr. Sonntag von 10:00 bis 20:30 Uhr. Telefon: 06021 4486362

Ihr blickt bei den Escape-Rooms hinter die Kulissen des strahlenden Rock'n'Roll - und erlebt die Atmosphäre im "Haifischbecken" des ganz großen Business. Entscheiden kannst du zwischen zwei verschiedenen Escape-Rooms. Das erste, "The Backstage", dreht sich rund um die geheimnisvolle Welt hinter den Vorhängen der Bühne. "The Office" spielt an dem Ort, an dem große Deals verhandelt und Pläne geschmiedet werden. An dem Spiel können 2–8 Spieler*innen teilnehmen. Für ein Spiel solltest du 60 Minuten einplanen.

Buchen kannst du ganz bequem über die Webseite. Alternativ kannst du das Team per Mail oder telefonisch erreichen. Für Kinder und Jugendliche werden die beiden Spiele von dem "Stage Escape"-Team nicht empfohlen. Sind mindestens zwei Erwachsene mit im Team, kann allerdings ein*e Spieler*in ab 14 Jahren teilnehmen. Dadurch, dass die Spiele zweisprachig angelegt sind, kannst du auch englischsprachige Freund*innen mitnehmen. Die authentische Atmosphäre wird dadurch erreicht, dass es in der Location nicht nur den Escape-Room, sondern zudem ein Tonstudio gibt. Folglich ist das Besondere an "Stage Escape", dass Musiker*innen, Rätselfreund*innen, Manager*innen, Tontechniker*innen und viele mehr aufeinander treffen.

Fazit

Beide Escape-Room-Anbieter bieten dir in Aschaffenburg verschiedene spannende Räume an, in denen du deine Teamfähigkeit und dein Köpfchen auf die Probe stellen kannst. Den Raum kannst du nach Interesse und Schwierigkeitsgrad wählen.

Riddle Rooms ist der richtige Anlaufpunkt für dich, wenn dir ganzheitliche Geschichten bei dem Rätselspaß wichtig sind. Bist du ein Fan von Rock'n'Roll, ist das Stage Escape der richtige Anlaufpunkt. Final lohnt es sich, an beiden Standorten einmal vorbeizuschauen und beiden Anbietern eine Chance zu geben.