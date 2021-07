Aschaffenburg vor 59 Minuten

Attacke

Unbekannter greift 19-Jährigen an: Mit Pfefferspray besprüht und ins Gesicht geschlagen

In der Nacht von Mittwoch (20. Juli) auf Donnerstag (21. Juli) wurde ein 19-Jähriger am Bahnhof in Aschaffenburg von einem Unbekannten angegriffen. Die Polizei sucht nach Zeugen.