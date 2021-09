In Aschaffenburg kam es am Freitagvormittag (10.09.2021) zu einem Verkehrsunfall, zu dem noch nicht alle Zeugen befragt werden konnten. Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach sind aber in vollem Gange.

Wie aus einer Pressemitteilung vom 15.09.2021 zu entnehmen ist, war an dem Zusammenstoß ein Streifenwagen der Polizei beteiligt. Die Beamten des Wagens waren auf der Würzburger Straße etwa gegen 10.30 Uhr stadteinwärts unterwegs. Kurz darauf wollten sie den Fahrer eines Alfa Romeo kontrollieren, als dieser Gas in die entgegengesetzte Richtung gab. Sofort nahm die Polizei die Verfolgung auf und versuchte sich in die Fahrbahn einzufädeln.

Die Polizei bittet um Zeugen und Hinweise

Dabei prallten sie seitlich in einen Kleintransporter. Durch den Zusammenprall geriet der Streifenwagen in eine Grünanlage und krachte dort gegen einen Baum. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ermittelt zum genauen Unfallhergang und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben und sich bislang noch nicht der Polizei dazu geäußert haben, sich unter Telelefonnummer 06021/857-2530 zu melden.