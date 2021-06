Kind in Mömbris angefahren: Am Freitagnachmittag (11.06.2021) hielt ein Schulbus an der Kreuzung Glasbergstraße / Vikarstraße in Mömbris im Kreis Aschaffenburg und ließ die Schüler aussteigen.

Als ein Motorradfahrer an dem Bus vorbeifahren wollte, rannte ein 9-jähriges Kind hinter dem Bus über die Straße, wie die Polizei Aschaffenburg mitteilt.

Mömbris: Motorradfahrer fährt Kind an - Kind vorsorglich in Klinik gebracht

Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und touchierte das Kind leicht. Es wurde mit leichteren Verletzungen vorsorglich ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Vorschaufoto: Michal Jarmoluk / Pixabay