Erneut haben Unbekannte einen Geldautomaten in Bayern gesprengt - dieses Mal im unterfränkischen Aschaffenburg. Die Höhe des Schadens sowie die Beutehöhe waren zunächst unbekannt.

Bayernweit werden immer wieder Geldautomaten gesprengt - im vergangenen Jahr waren es deutlich mehr als in früheren Jahren. Bis Mitte Dezember (Stand: 13. Dezember 2022) registrierte das Landeskriminalamt 35 Fälle. Die aktuellste bayerische Automatensprengung traf einen Geldautomaten der VR-Bank in Aschaffenburg.

Sprengungen reißen nicht ab: Immer wieder werden Geldautomaten in die Luft gejagt

In den frühen Morgenstunden am Montag, gegen 4.48 Uhr, wurde in der Daimlerstraße 10, der besagte Bankautomat mittels Sprengstoffes in die Luft gejagt. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend in einem dunklen Auto in Richtung der nahegelegenen B8. Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden.

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen: