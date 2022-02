Aschaffenburg vor 1 Stunde

Körperverletzung

Aggressiver Paketzusteller verletzt 81-Jährigen: Der Senior wollte ein Paket nicht annehmen

In der Lamprechtstraße in Aschaffenburg wurde am Freitagmittag ein 81-jähriger Hausbewohner durch einen Paketzusteller leicht verletzt. Der Senior hatte sich geweigert ein Paket anzunehmen.