Am Donnerstagabend (2. Dezember 2021) hat ein Disput zwischen einem 66-jährigen Mann und einer Besatzung des Rettungsdienstes in Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Der Mann hatte den Rettungsdienst zuvor selbst zu Hilfe gerufen, berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Wassertrüdingen: Mann ruft Rettungsdienst, um ihn dann zu bedrohen - Er besaß Schusswaffen

Der 66-Jährige rief laut Polizeiangaben am Donnerstag gegen 16:00 Uhr den Rettungsdienst an und gab an, dass es ihm nicht gut gehen. Nachdem die Besatzung an dem Einfamilienhaus im Süden von Wassertrüdingen angekommen war, kam es aus nicht bekannten Gründen zum Streit.

Die Sanitäter verließen daraufhin das Haus, um wenig später mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehr noch einmal zurückzukehren. Hier kam es erneut zur verbalen Bedrohung durch den 66-Jährigen, woraufhin sich der Rettungsdienst und die Feuerwehr wiederholt zurückzogen. Weil das Verhalten des Mannes nicht einschätzbar war und er legal mehrere Schusswaffen besitzt, wurde das Spezialeinsatzkommando und die Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Mittelfranken hinzugezogen.

Der Verhandlungsgruppe gelang es im weiteren Verlauf durch ein Telefongespräch, den Mann dazu zu bewegen, aus seinem Haus auf die Straße zu kommen. Hier empfingen ihn schließlich Polizeibeamte. Derzeit wird der 66-Jährige zu den Hintergründen seines Verhaltens befragt. In den Einsatz unter der Führung der Polizeiinspektion Dinkelsbühl waren zudem Kräfte der Polizeiinspektionen Feuchtwangen und Ansbach, des Unterstützungskommandos Mittelfranken, sowie des Spezialeinsatzkommandos und der Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Mittelfranken eingebunden.