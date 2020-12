"Grüßt euch Gott, alle miteinander, schee, dass Sie do sin, mir freua uns, dass ma den Goddesdienst heud feiern dürfn" - so begrüßte Claus Ebeling, Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Lichtenau seine Zuhörer am "erschdn Advend". Aufgrund der Corona-Pandemie konnte dieser Gottesdienst nur im kleinen Kreis und nicht wie gewohnt vor großem Publikum stattfinden. Seit Ostern nimmt die Kirchengemeinde daher die Gottesdienste auf und lädt sie anschließend auf Youtube hoch.

Seit über 12 Jahren ist Ebeling Teil des "Arbeitskreis Mundart in der Kirche", der neben der Pflege des Erfahrungsaustauschs von Mundart-Schaffenden in den Kirchen, auch die Fortbildung von christlichen Mundart-Autoren, -Sprechern und -Predigern bei regelmäßig stattfindenden Studienveranstaltungen auf dem Programm hat. Nicht nur die in Bayern gesprochenen Dialekte gehören zum AK Mundart. Auch plattdeutsch, schwäbisch, hohenlohisch, thüringisch, badisch und pfälzisch sind vertreten.

Erstes Mundart-Gesangsbuch: Der fränkische Psalter

Nachdem Ebeling den Mut gefasst hatte, Gottesdienste in seiner Heimat- und Muttersprache abzuhalten, sammelte er verschiedene Liedübertragungen und passende Bibeltexte, um alle Teile des Gottesdienstes auf fränkisch abzuhalten.

"Unser Vadder im Himmel. Dei Noma is uns heilich. Regiern sollsd du, wos du willsd soll gscheng, im Himmel und dou ba uns aff der Erdn." Auszug aus dem Fränkischen Psalter Band 2: As Vadderunser, Das Vater unser

Ebeling kam schließlich die Idee eines Gesangbuches, denn er war es leid, die Lieder immer wieder für den Gottesdienst neu ausdrucken zu müssen. "Wie ich dann langsam Brillenträger geworden bin, hab ich gesagt, es ist doch besser, wenn man es gscheit lesen kann", scherzt der Mittelfranke. Auf dieser Grundlage entstand schließlich das Gesangsbuch im DIN-A4-Format.

2018 erschien dann der erste Band, der auf 80 Seiten knapp 50 Lieder und 21 Psalmen beinhaltet. Mit einem derartigen Erfolg hätten Ebeling und seine Kollegen nicht gerechnet, denn die erste Auflage war schnell vergriffen. "Ich habe die ersten 2000 innerhalb von wenigen Wochen vor Weihnachten eigenständig verschicken müssen, weil ich nicht gedacht hätte, dass die Nachfrage so groß sein wird", fügt Ebeling hinzu.

Seit Oktober gibt es Band 2 mit Hörbuch

Und auch in diesem Jahr waren der Pfarrer und seine Kollegen fleißig: Im Oktober stellten sie einen zweiten Band auf die Beine. Die Ergänzung zu Band 1 beinhaltet ein Hörbuch, damit Alle, die coronabedingt keine Gottesdienste besuchen können, trotzdem nicht auf die fränkische Mundart verzichten müssen.

Außerhalb der Corona-Zeit unter normalen Bedingungen sind die Mundart-Gottesdienste immer gut besucht. "Dann kommen aus der Region immer so viele Menschen, dass die Kirche immer voll ist. Das ist wirklich ein signifikanter Anstieg der Gottesdienst-Besucher", erzählt Ebeling.

Zu kaufen gibt es den fränkischen Psalter auf der Homepage des AK Mundart. Dieser bietet sich nicht nur hervorragend als Weihnachtsgeschenk an, sondern ist auch ein echter Trost in der winterlichen Corona-Zeit. Alles rund um die Frage, ob Gottesdienste aktuell erlaubt sind und welche Corona-Maßnahmen verschärft wurden, gibt es hier.