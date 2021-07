Unfall bei Ansbach - Kind verletzt: Am Donnerstagabend (22.07.2021) stieß ein 20-jähriger Autofahrer mit einem 8- jährigen Mädchen, welches auf einem Kinderroller fuhr, in Neuendettelsau im Kreis Ansbach zusammen.

Das Kind wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Heilsbronn mitteilt.

Unfall in Neuendettelsau: Auto fährt Mädchen (8) an

Der Mann fuhr mit seinem Auto die Aicher Straße in Richtung der Heilsbronner Straße entlang. Auf dem gegenüberliegenden Gehweg sah der 20-Jährige die 8-Jährige mit ihrem Roller und ging davon aus, dass das Mädchen stehen bleibt.

Tatsächlich wollte die 8-Jährige aber die Heilsbronner Straße überqueren, um in die Aicher Straße zu fahren. Der Autofahrer fuhr los, übersah das Mädchen und erfasste den Roller der 8-Jährigen, die zwar noch rechtzeitig abspringen konnte, dennoch aber auf die Fahrbahn stürzte.

Das Kind zog sich beim Sturz auf die Straße Abschürfungen zu und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Mutter des Mädchens war ebenfalls vor Ort und kümmerte sich um ihre Tochter.

Am Auto und am Roller entstand geringer Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Beamte der Polizeiinspektion Heilsbronn waren mit der Unfallaufnahme befasst. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. Die Führerscheinstelle des Landratsamtes Ansbach wird ebenfalls über den Vorgang in Kenntnis gesetzt.

Vorschaubild: © Dron /Adobe Stock