Ein junger Motorradfahrer (16) kollidierte in Ansbach mit einem Autofahrer. Am Mittwochabend (23. Juni 2021) fuhr ein 16-Jähriger mit einem Leichtkraftrad auf der Schalkhäuser Straße stadteinwärts.

Als er nach links in die Kronacherstraße abbiegen wollte, stieß er mit einem stadtauswärts fahrenden Auto eines 30-Jährigen zusammen, wie die Polizei Ansbach mitteilt.

Unfall Ansbach: 16-Jähriger stürzt nach Kollision mit Auto

Der 16-Jährige stürzte und zog sich hierbei eine Sprunggelenksfraktur im rechten Fuß zu. Er wurde daraufhin mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Ansbach eingeliefert.

An dem Leichtkraftrad entstand Totalschaden in Höhe von circa 2 000 Euro. Am Auto wurde die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden liegt bei ungefähr 1 500 Euro.

Bislang unbekannte Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094-121 zu melden, da widersprüchliche Aussagen bezüglich des Fahrverhaltens des 30-jährigen Autofahrers vorliegen.

Da aus dem Leichtkraftrad Betriebsstoffe austraten, wurde die Feuerwehr zum Abbinden verständigt.

