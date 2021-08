Am Donnerstagmorgen (12. August 2021) sind von Anwohnern aus Dürrwangen 15 Kätzchen im Alter von acht bis zehn Wochen in einer Plastikwanne ausgesetzt gefunden worden. Wie die Polizeiinspektion Dinkelsbühl am Freitag (13. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, stand die Wanne mit den Baby-Katzen vor dem Anwesen der Anwohner.

Die Tiere befanden sich allesamt in einem äußerst schlechten Zustand, heißt es weiter. Sie waren stark abgemagert und offensichtlich krank. Zwei der Tiere waren bereits tot.

Für zwei Kätzchen kam jede Rettung zu spät: 15 Baby-Katzen in Plastikwanne ausgesetzt

Die Kätzchen, die aus zwei bis drei Würfen stammen dürften, sind grau/schwarz getigert und wurden nun vom Tierheim Nördlingen aufgenommen.

Die Polizei Dinkelsbühl ermittelt in diesem Fall wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und bittet Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Kätzchen machen können, sich unter der Rufnummer 09851/5719-0 zu melden.