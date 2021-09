Tierheim Ansbach leidet unter Platzmangel : Tieraufnahme aktuell nicht möglich

Welpe aus illegalem Hundetransport vor ungewisser Zukunft

Welpenschmuggel wurde am Donnerstag (02.09.2021) von Verkehrspolizei gestoppt

Seit Corona: Bedarf an Hunden laut Veterinäramt "extrem gestiegen"

Weil das Tierheim Ansbach derzeit voll belegt ist, können dort vorerst keine neuen Tiere mehr aufgenommen werden. Wie es mit einem erst wenige Wochen alten Hundewelpen weitergeht, ist unklar. Der Baby-Hund stammt aus einem illegalen Transport, den die Verkehrspolizei Ansbach am Donnerstag (2. September 2021) auf der A6 anhielt. Der kleine Malteser wurde viel zu früh von seiner Mama weggenommen. "Noch geht es ihm sehr gut", sagt Dr. Ralf Zechmeister vom Ansbacher Veterinäramt inFranken.de. "Das kann in einer Woche aber ganz anders ausschauen."

Tierheim Ansbach: Geschmuggelter Welpe muss anderweitig unterkommen

Im Tierheim Ansbach kann der Malteser-Welpe nicht unterkommen. "Das ist derzeit aus räumlichen Gründen nicht möglich", erklärt Zechmeister. "Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir ihn in tierärztliche Obhut geben." Demnach müsse man dem winzigen Baby-Hund ungefähr noch 14 Tage sein Fläschchen geben, weil er zu früh von seiner Mutter getrennt worden sei.

Nach jetzigem Stand sei der Vierbeiner wohlauf. Wie die Situation in einer Woche aussehe, sei dagegen völlig offen - zumal jederzeit eine sogenannte Parvovirose auftreten könne. Dabei handelt es sich laut dem Portal MSD Tiergesundheit um eine hochansteckende, weit verbreitete Viruserkrankung, "die insbesondere für ungeimpfte Hunde eine große, mitunter tödliche Gefahr darstellt".

Der kleine Malteser war am Donnerstagmittag von einer Streifenwagenbesatzung an der Anschlussstelle "Herrieden“ (A6) in einem Kleinbus entdeckt worden. Im Kofferraum stießen die Fahnder auf eine Transportbox, in der sich der Hund befand. Einer der Fahrgäste gab sich gegenüber den Ordnungshütern demnach als Eigentümer zu erkennen und übergab ihnen auch gleich einen EU-Heimtierausweis. "Die Beamten wurden jedoch misstrauisch, da der Hund nach ihrer Einschätzung keinesfalls schon zehn bis zwölf Wochen alt ist", berichtet die Verkehrspolizei Ansbach.

A6 bei Herrieden: Fahnder befreien Hunde aus Kleinbus - Welpe ohne Wasser

In der Folge wurde eine Veterinärmedizinerin hinzugezogen. Diese schätzte das Alter des Tieres auf drei, maximal vier Wochen ein. "Er war somit viel zu früh von seiner Mutter genommen worden", betont die Polizei. "Während des Transportes hatte er sich in der Box völlig verkotet. Das Futter, das dem Tier gegeben wurde, ist für dieses Alter ungeeignet und er bekam kein Wasser zu trinken", berichtet die Ansbacher Verkehrspolizei weiter.

Zudem sei auch auszuschließen, dass der kleine Malteser in seinem Alter schon die im Ausweis nachgewiesenen Impfungen bekommen haben könne und wohl auch die gesetzlich vorgeschriebene Quarantänedauer nicht eingehalten worden sei. Aufgrund dieser Umstände nahmen die Ermittler den präsentierten EU-Heimtierausweis "genauer unter die Lupe". "Nach erster Bewertung ist davon auszugehen, dass es sich um eine Totalfälschung handelt", erklärt die Polizei.

Deshalb wurde gegen den Hundebesitzer ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Nachfrage seit Corona stark gewachsen: "Bedarf an Hunden extrem gestiegen"

Der jüngste Welpenschmuggel ist laut dem leitenden Veterinärdirektor des Landkreises Ansbach beileibe kein Einzelfall. "Der Hintergrund ist immer der Gleiche", berichtet Dr. Ralf Zechmeister inFranken.de. Ihm zufolge hat die Nachfrage im Zeitalter von Corona und Homeoffice erheblich zugenommen. "Der Bedarf an Hunden ist seitdem extrem gestiegen. Durch nationale, lokale Züchter ist er nicht zu decken gewesen", konstatiert Zechmeister.

Hinzu komme der finanzielle Gesichtspunkt. Illegal vermittelte Hunde kosten demnach deutlich weniger. "Preislich liegen die Welpen etwa bei zwei Dritteln des üblichen Preises. Statt 1200 Euro zahlt man beispielsweise nur 800 Euro", erklärt der Veterinärdirektor. Das Problem: Die Dokumente der Hunde-Babys scheinen auf den den ersten Blick korrekt zu sein - sie sind es aber häufig nicht. "Die Papiere stimmen oft von hinten bis vorne nicht", sagt Zechmeister.

In vielen Fällen seien die Welpen um einiges jünger als angegeben. Der Grund: "Je länger der Züchter den Welpen aufziehen muss, umso teurer wird es für ihn", erklärt der Experte. Heißt im Umkehrschluss: "Je früher er das Tier abgibt, desto höher ist sein Gewinn." Für die Hunde ist die vorzeitige Trennung von der Mutter mit enormen gesundheitlichen Risken verbunden. "Etwa die Hälfte dieser Welpen hat wahrscheinlich nur eine geringe Überlebenschance", sagt Veterinärdirektor Zechmeister. Ob der geschmuggelte Malteser-Welpe durchkommt, wird erst die Zukunft zeigen.

