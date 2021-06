Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Mittwochabend (09. Juni 2021) gegen 22.15 Uhr in Ansbach gegeben. Ein 53-jähriger Autofahrer war mit seinem Wagen von Ansbach kommend in Richtung Sachsen bei Ansbach unterwegs.

An der Kreuzung "An der Aich" übersah er aus Unachtsamkeit, wie die Polizeiinspektion Ansbach am Donnerstag (10. Juni 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, eine eigentlich für ihn geltende rote Ampel.

53-Jähriger übersieht Rotlicht, sorgt für Unfall - und wird schwer verletzt

Zeitgleich wollte ein 23-jähriger Fahrer mit seinem Auto die Kreuzung geradeaus in Richtung Eyb überqueren, da seine Ampel Grün zeigte. Der 53-Jährige versuchte noch auszuweichen, dennoch konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 23-Jährige krachte in die Beifahrerseite des Autos des 53-Jährigen, wodurch dieses auf eine Verkehrsinsel geschoben wurde, sich überschlug und etwa noch 40 Meter weit geschleudert wurde.

Der 53-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen, der 23-jährige Autofahrer einen Schock, so die Polizei. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25000 Euro.