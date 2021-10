In den frühen Donnerstagmorgenstunden (14. Oktober 2021) kam es auf der Staatsstraße zwischen Steinsfeld und Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) zu einem Wildunfall.

Durch den Wildunfall gab es einen weiteren Unfall, wie die Polizei Rothenburg ob der Tauber mitteilt.

Schwerer Unfall bei Steinsfeld: Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Autofahrer des Wildunfalls wartete auf das Eintreffen der Polizei. Aufgrund dessen staute sich der Verkehr in Richtung Rothenburg teilweise. Ein 17-jähriger Motorradfahrer erkannt die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf das hinterste Auto auf.

Daraufhin schleuderte das Krad samt Fahrer auf das Auto einer 39-jährigen Frau im Gegenverkehr. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

An dem Kraftrad entstand Totalschaden. Der Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen wird auf 7.000 Euro geschätzt. Die Staatsstraße war zur Unfallaufnahme und Abtransport des Verletzten für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Rothenburg und Gattenhofen kümmerten sich in dieser Zeit um die notwendigen verkehrslenkenden Maßnahmen.

Vorschaubild: © © Bayerische Polizei