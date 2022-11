Ansbach vor 2 Stunden

Verkehrsunfall

Kontrolle über Auto verloren: 20-Jähriger prallt gegen Baum - und muss ins Krankenhaus

Am Freitagabend gab es in Ansbach einen Verkehrsunfall, bei dem sich ein 20-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen zuzog. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.