Schillingsfürst vor 1 Stunde

Handgreiflich geworden

Schlägerei auf Halloween-Party: Mann wirft mit Bierflasche und malträtiert Windschutzscheibe

Ein Betrunkener sorgte in der Nacht von Montag auf Dienstag gleich für zwei Polizeieinsätze in Schillingsfürst bei Rothenburg ob der Tauber: Erst wurde er auf einer Halloween-Party in einem Jugendtreffpunkt handgreiflich, dann ließ er seinen Unmut an einer Windschutzscheibe aus.