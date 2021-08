Rothenburg ob der Tauber vor 25 Minuten

Verkehrsunfall

Drei Autos krachen an Kreuzung zusammen: 51-Jährige schwer verletzt

Am Sonntag (15. August) ist es in Rothenburg an einer Kreuzung zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Fünf Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer.