Am Dienstag erfasste ein 26-jähriger PKW-Fahrer in Ansbach an der Einmündung der Maximilianstraße eine 17-jährige Schülerin, die an der Fußgängerampel die Straße überqueren wollte.

Der junge Mann fuhr auf der Maximilianstraße vom Herrieder Tor in Richtung Triesdorfer Straße. An der Einmündung der Maximilianstraße in die Turnitzstraße wollte der 26-Jährige geradeaus weiterfahren, hierbei übersah er offensichtlich die rote Ampel und erfasste die Schülerin, die an der grünen Fußgängerampel die Straße in Richtung Bahnhof überqueren wollte, teilte die Polizei mit.

Durch den Zusammenstoß erlitt die 17-Jährige eine Gehirnerschütterung, zudem klagte sie über Beinschmerzen, sie wurde ins Klinikum Ansbach gebracht. Am Pkw des 26-Jährigen wurden die Windschutzscheibe und der rechte Außenspiegel beschädigt, der Sachschaden liegt bei ca. 1.500 Euro.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay