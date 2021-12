Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ansbach vom Freitag, 24.12.2021

Ladendiebstahl

Neuses b. Ansbach – Am Donnerstag, 23.12.2021, gegen 12:15 Uhr entwendete ein 15-jähriger in einem Supermarkt in Neuses b. Ansbach eine Spirituosenflasche und wurde hierbei von einem Mitarbeiter des Supermarkts beobachtet.

Sachbeschädigung, Beleidigung und anschließende Körperverletzung

Ansbach – Am gestrigen Donnerstag, 23.12.2021, gegen 19:30 Uhr, schlugen drei Jugendliche gegen die Wohnungstüre eines 50-jährigen. Die Türe wurde hierbei leicht beschädigt. Der 50-jährige war zu dieser Zeit in seiner Wohnung und nahm die Verfolgung der flüchtenden Jugendlichen auf. Er konnte zwei der Jugendlichen auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Nähe anhalten und hielt diese fest. Als einer der beiden Jugendlichen fliehen wollte hielt der 50-jährige diesen fest, wodurch der 17-jährige Schmerzen erlitt.

Die beiden 17-jährigen beleidigten und bedrohten den 50-jährigen, weil dieser einen der beiden festhielt. Gegen 20:30 Uhr fiel einer der beiden 17-jährigen, von der kurz zuvor begangenen Sachbeschädigung, erneut auf. Er stieß einen 16-jährigen an einer Bußhaltestelle in Ansbach zu Boden. Als dieser zu Fall kam, trat der 17-jährige Täter gegen den Kopf des zu Boden gefallenen, wodurch dieser eine Kopfverletzung erlitt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden musste. Der 17-jährige wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw

Ansbach – Wie der Polizei gestern angezeigt wurde, beschädigte ein bis-lang unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Brau-hausstraße zwischen 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr den Pkw einer 64-jährigen. Der Täter beschädigte mit mehreren tiefen Kratzern den roten Pkw der 64-jährigen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981 - 9094 121.

Verschlossener Kamin sorgt für Feuerwehreinsatz

Ansbach – Am gestrigen Donnerstag, 23.12.2021, gegen 20:15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hospitalstraße zu einer starken Rauchentwicklung im Dachgeschoss. Eine Bewohnerin hatte ihren neuen Holzofen zum ersten Mal in Betrieb genommen und nicht gewusst, dass der Kamin oben verschlossen war. Der Schornsteinfeger hatte den Ofen noch nicht abgenommen. Durch die Rauchentwicklung wurde niemand verletzt.

Ehrliche Finderin

Ansbach – Am gestrigen Donnerstag, 23.12.2021, fand eine 64-jährige an der Promenade ins Ansbach einen niedrigen dreistelligen Betrag an Bargeld. Sie brachte das Geld zur Polizeiinspektion Ansbach. Der Verlierer kann sich unter der Telefonnummer 0981 - 9094 121 bei der Polizeiinspektion Ansbach melden.

Sachbeschädigung durch Eierwurf

Ornbau – Am Donnerstag, 23.12.2021, zeigte eine 50-jährige Hausbesitzerin der Polizei an, dass im Zeitraum vom 22.12.202, 22:45 Uhr bis 23.12.2021, 06:00 Uhr, durch Unbekannte mehrere Eier gegen deren Hausfassade und den Balkon geworfen worden waren.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981 - 9094 121.

Pressebericht der Polizeiinspektion Heilsbronn vom Freitag, 24.12.2021

Völlig ausgerastet

Neuendettelsau: Am Abend des 23.12.2021 gegen 17 Uhr kam es in Neuendettelsau zu einer handfesten Streitigkeit zwischen einem Vater und seinem 34-jährigen Sohn. Der Vater flüchtete sich leicht verletzt zu einem Nachbarn und verständigte die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte. Auch die Einsatzkräfte ging der höchst aggressive 34-Jährige an und versuchte mit der Faust nach einem Beamten zu schlagen. Er leistete massiven Widerstand und musste gefesselt werden, um ihn zur Räson zu bringen. Er und die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Der amtsbekannte Mann muss sich nun wegen tätlichen Angriffs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, und Körperverletzung verantworten. Da er wahrscheinlich unter Einfluss von Alkohol und Drogen stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation wurde er in einer Fachklinik untergebracht.

Pressebericht der Polizeiinspektion Dinkelsbühl vom Freitag, 24.12.2021

Geparkten Pkw beschädigt - Unfallflucht

Wassertrüdingen: Am Donnerstag, den 23.12.2021, gegen 11.15 Uhr wurde ein geparkter Pkw, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Oettinger Straße, beschädigt. Vermutlich entstand der Schaden durch das Öffnen der Fahrzeugtür eines anderen geparkten Fahrzeugs. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Da sich der Verursacher anschließend von der Unfallstelle entfernt hat, ermittelt die Polizei wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich im hinteren Bereich des Parkplatzes, in der Nähe des Altkleider-Containers. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dinkelsbühl unter der Telefonnummer 09851/57190 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Feuchtwangen vom Freitag, 24.12.2021

Diebstahl aus Baustelle

Feuchtwangen - In der Zeit vom 17.12.21 bis 20.12.21 wurde aus einem Wohnhausrohbau im Klaus-Leder-Weg ein Vibrationsstampfer entwendet. Das Gerät wiegt ca. 100 kg, so daß von mind. zwei Tätern ausgegangen werden muß. Schaden: 1000 Euro.

Versuchter Enkeltrickbetrug

Herrieden - Am 22.12.21 gegen 20.40 Uhr bekam eine 55-jährige Frau eine WhatsApp-Nachricht, worin sie aufgefordert wurde, ihrem Sohn 1650 Euro zu überweisen. Die Frau telefonierte jedoch noch mit ihrem Sohn, so daß der Betrug aufflog.

