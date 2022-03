Im Feuchtwangener Stadtteil Krapfenau ist es am Freitag (04. März 2022) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurz nach dem Ortsende setzte nach Angaben der Polizeiinspektion Feuchtwangen ein junger Autofahrer eines Audi A4 in einer langgezogenen Rechtskurve zum Überholen an. Er wollte an einem vor ihm fahrenden Auto und einem davor fahrenden Traktor vorbei. Allerdings übersah der junge Fahrer ein Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß.

Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitt eine Thorax-Verletzung und es bestand der Verdacht eines Armbruchs, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der junge Fahrer des Audis sowie seine weiteren zwei Insassen blieben zunächst unverletzt, wurden aber zur weiteren Abklärung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Verkehrsunfall in Krapfenau: Traktorfahrer gesucht

An den Fahrzeugen und einem Leitpfosten entstand ein Sachschaden von über 12.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Krapfenau und Dürrwangen sowie das Betriebsamt Ansbach unterstützten die Polizei bei der Verkehrsunfallaufnahme.

Die Polizei bittet um Hilfe. Der Fahrer des Traktors wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Feuchtwangen unter der Telefonnummer 09852/6715-14 zu melden, da seine Aussage zum Unfallhergang erforderlich ist.

Vorschaubild: © Pixabay.com