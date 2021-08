Am Freitag (13. August 2021) war gegen 16.30 Uhr eine 21-jährige Motorradfahrerin aus dem Kreis Fürth mit ihrer Maschine von Haasgang in Richtung Weihenzell im Kreis Ansbach unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Die 53-jährige Fahrerin des Autos konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, wie die Polizeiinspektion Ansbach in einer Pressemitteilung am Samstagmorgen (14. August 2021) berichtet. Drei der vier Insassen des Autos wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die junge Motorradfahrerin musste schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Würzburg gebracht werden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 8000 Euro. Die Straße war für circa zwei Stunden gesperrt.