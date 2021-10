Zu einem schweren Unfall unter Motorrädern kam es am Sonntag (03.10.2021) in der Hochstraße in Flachslanden (Lkr. Ansbach). Laut ersten Informationen waren dort drei Motorräder in einer Kolonne unterwegs, als das Vorausfahrende plötzlich abbremste. Foto: NEWS5 / Haag (NEWS5)

+3 Bilder