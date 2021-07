In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, 8. Juli 2021, um etwa 3.45 Uhr war eine 20-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Aufkirchen kommend in Fahrtrichtung Ruffenhofen unterwegs.

Wie die Polizeiinspektion Dinkelsbühl mitteilte, ist die Frau möglicherweise aus Unachtsamkeit mit ihrem Auto auf Höhe des Badeweihers auf das linksseitige Bankett abgekommen.

Auto kommt von der Straße ab und fängt Feuer

Das Auto der 20-Jährigen landete im Straßengraben und begann zu brennen, als es auf der rechten Seite zum Liegen gekommen war.

Die Insassen konnten sich rechtzeitig aus dem Fahrzeugwrack befreien. Mehr als 30 Rettungskräfte der gerufenen Feuerwehren konnten den Brand unter Kontrolle bringen.

Zwei Mitfahrer der 20-Jährigen wurden leicht verletzt. Einer davon musste ins Krankenhaus Gunzenhausen gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.