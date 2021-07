Am Mittwochnachmittag (30.06.2021) kam es in der Oberen Vorstadt in Windsbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Bub verletzt wurde. Ein 7-jähriger Junge hatte um 16.40 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße überquert. und übersah hierbei den heran fahrenden Pkw einer 21-Jährigen.

Trotz Vollbremsung stieß der Pkw mit dem 7-Jährigen zusammen, sodass der Junge samt Fahrrad über die Motorhaube des Autos flog und im Grünstreifen der Fahrbahn liegen blieb. Der 7-Jährige verletzte sich und wurde zur weiteren Abklärung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Junge trug keinen Helm

Die Mutter des Jungen kam hinzu und begleitete ihn ins Krankenhaus. Beamte der Polizeiinspektion Heilsbronn nahmen den Unfall auf sperrten kurzzeitig die Fahrbahn in beide Richtungen. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, trug der Junge keinen Fahrradhelm.

Am Fahrzeug der 21-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.