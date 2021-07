Wildburgstetten aktualisiert vor 1 Stunde

Unfall

11-jähriger Junge bei Zusammenstoß mit Radfahrer schwer verletzt

Mit Brüchen musste ein 11-jähriger Junge am Dienstag ins Krankenhaus gebracht werden. Er war von einem Fahrradfahrer in einer Unterführung angefahren worden. Er wurde so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber kommen musste.