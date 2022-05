Schlägerei auf Hochzeit: Am Samstagabend (07.05.2022) geriet ein 60-jähriger Inhaber einer Hochzeitslocation in Lehrberg im Kreis Ansbach mit mehreren Angestellten eines Catering-Service in Streit.

Der Grund? Der Catering-Service soll für Verschmutzungen am Inventar verantwortlich gewesen sein, wie die Polizei Ansbach mitteilt.

Kreis Ansbach: 7 Catering-Mitarbeiter gehen auf Location-Inhaber los

Im weiteren Verlauf des Streites sind insgesamt sieben Tatverdächtige auf den 60-Jährigen losgegangen und haben diesen geschlagen und beleidigt - während der Hochzeitsfeier.

Ein genauer Tatablauf sowie mögliche Verletzungen des geschädigten 60-Jährigen müssen noch ermittelt werden.

Mögliche Zeugen des Tatgeschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0981/9094-121 bei der Polizeiinspektion Ansbach zu melden.