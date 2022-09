Rothenburg ob der Tauber vor 1 Stunde

Brand

Notruf meldet "kleines Feuer" - dann steht ein Lkw in Flammen

Eine Mitteilung über ein "kleines Feuer" in Rothenburg ob der Tauber ist am Dienstag über den Notruf eingegangen. Das kleine Feuer stellte sich als ein Lkw in Vollbrand heraus. Die Brandursache ist bislang unklar. Daher ermittelt die Polizei.