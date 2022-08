Ein gutes Ende nahm eine groß angelegte Suche der Polizei Dinkelsbühl nach einem 85-jährigen Bewohner eines Altenheimes in Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach).

Der Mann hatte nach Angaben der Polizeiinspektion Dinkelsbühl das Wohnheim am Montagabend (08. August 2022) gegen 20.00 Uhr verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Aufgrund seines Gesundheitszustandes war zu vermuten, dass der Mann orientierungslos umherirrte und sich in einer hilflosen Lage befand.

Groß angelegte Suche: Rentner aus Altenheim verschwunden

Noch am selben Abend wurden daher umfangreiche Suchmaßnahmen durch die Polizei Dinkelsbühl, mit Unterstützung der Feuerwehr Wassertrüdingen, eingeleitet. Zum Einsatz kamen auch Personensuchhunde der Polizei und des BRK, sowie eine Wärmebild-Drohne der Feuerwehr.

Nachdem die Durchsuchung angrenzender Waldgebiete und Ortschaften erfolglos war und auch die Überprüfung von Kontaktadressen kein Ergebnis gebracht hatte, wurde die Suche in der Nacht unterbrochen. Am Dienstagvormittag (09. August 2022) wurde der Einsatz fortgesetzt. Es wurden nochmals Waldgebiete in der näheren Umgebung abgesucht. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei aus der Luft von einem Polizeihubschrauber und am Boden von einer Reiterstaffel des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Bis zur Mittagszeit brachte die Absuche keinen Erfolg. Gegen 12.15 Uhr kam dann der entscheidende Hinweis eines Anwohners der Wasserwerkstraße. Dieser hatte in einem Geräteschuppen verdächtige Geräusche gehört. Schließlich entdeckte er einen nackten, offensichtlich verwirrten, älteren Mann.

Vermisster nahezu unverletzt wiedergefunden

Eine hinzugezogene Streife stellte fest, dass es sich bei dem Mann definitiv um den vermissten 85-Jährigen handelte. Außer einer leichten Unterkühlung und einer kleineren Blessur am Kopf war der Mann unverletzt. Er wurde nach Erstversorgung durch das BRK in ein Krankenhaus gebracht.

Vorschaubild: © Ronald Rinklef