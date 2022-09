Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Montag (19. September 2022) in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) gekommen.

Gegen 7.30 Uhr ging eine 65-jährige Rothenburgerin in der Oberen Schmiedgasse mit ihrem Hund Gassi. Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer fuhr an ihr vorbei. Dadurch erschrak sich der angeleinter Hund und wollte sich losreißen. So berichtet es die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber.

Rothenburg: Hund reißt Frau um - Radfahrer fährt weiter

Hierbei riss er die 65-Jährige um. Sie fiel auf das Kopfsteinpflaster und erlitt durch den Sturz eine Prellung.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem bisher noch unbekannten Fahrradfahrer unter Telefon 09861/971-0.