Bei der Polizei sind am Wochenende Meldungen über eine Frau eingegangen, die alleine und zu Fuß auf der A7 im Landkreis Ansbach unterwegs war. Am Ende musste ihr ein Streifenwagen der Polizei als Fahrdienst aushelfen.

Gegen 6.30 Uhr lief die Frau am Sonntagmorgen (5. Februar 2023) die Autobahn bei Diebach in Richtung Norden entlang. Als eine alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, stellten die Beamten fest, dass die 38-Jährige betrunken war.

Fußgängerin auf A7 gesichtet: Polizei greift ein

Sie habe die Nacht zuvor in einer Würzburger Disco verbracht und wurde dort anschließend von ihren Bekannten aber nicht mit nach Hause genommen. Daher trat sie die Heimreise Richtung Aalen zunächst mit einem Unbekannten an.

An einer bislang unbekannten Stelle an der A7 sei sie dann aber ausgestiegen, wie die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber berichtet. Von dort aus wollte sie ihrem Schwager aus Würzburg entgegenlaufen, der sie angeblich an der Autobahn abholen wollte. Die A7 habe ihr dabei als direktester Weg gedient, wie sie den Beamten erklärte.

Diese brachten die Frau allerdings zur Dienststelle, wo sie schließlich ein Bekannter aus der Nähe von Aalen abholte. Weitere Angaben habe die 38-Jährige nicht machen können, da sie zu stark alkoholisiert war. "Ob der Schwager sie immer noch sucht, ist nicht bekannt", schließt die Polizei ihren Bericht ab.

Vorschaubild: © Jörn Pollex/dpa (Symbolfoto)