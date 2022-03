Eine neue Betrugsmasche ist bei der Polizei in Dinkelsbühl, wie bereits auch im weiteren Bundesgebiet vermehrt aufgetreten beziehungsweise angezeigt worden.

Die Betrüger nehmen dabei über Messenger-Dienste, in den meisten Fällen über WhatsApp, Kontakt zu ihren Opfern auf. Sie geben sich dabei als Sohn oder Tochter aus und spielen vor, dass ihr Handy kaputt oder verloren gegangen sei. Daher würden sie sich nun mit einer unbekannten Nummer melden, so die Polizeiinspektion Dinkelsbühl.

WhatsApp-Betrug: Spätestens bei Geldforderungen müssen die Alarmglocken läuten

Anschließend bitten sie darum, einen Betrag zu überweisen, da sie das ohne ihr Smartphone momentan nicht tun könnten und es dringend sei. Die Betrüger schickten Kontodaten an die Personen, die sie ausgewählt hatten und forderten Beträge von mehreren hundert beziehungsweise tausend Euro.

Die Polizei stellte fest, dass diese Betrugsversuche immer häufiger werden und warnt daher eindringlich davor, sich auf Zahlungen jeglicher Art einzulassen. Eine derartige Kontaktaufnahme per Messenger sollte sofort für Skepsis sorgen. Vor allem, wenn der Inhaber der unbekannten Nummer um Geld bittet. Vergewissere dich daher, wer die Person ist, die dir dort tatsächlich schreibt.

Am besten nimmst du mit deiner Tochter oder deinem Sohn sofort über die angeblich alte Handynummer oder auf anderer Weise Kontakt auf und hinterfragst die Situation. Solltest du dennoch unsicher oder Opfer eines Betruges geworden sein, informiere in jedem Fall deine örtliche Polizeidienststelle. Die Polizei in Dinkelsbühl erreichst du unter folgender Telefonnummer: 09851/5719-12.

Vorschaubild: © Symbolfoto: HeikoAL/pixabay.com