Am Montag kam es in Herrieden zu einem Brand in einem Bekleidungsgeschäft. In dem Gebäude fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine bewusstlose Person auf. Für den 48-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Trotz Reanimation verstarb er noch am Einsatzort. Die Rauchentwicklung beeinträchtige auch den Verkehr auf der nahegelegenen A6. Foto: NEWS5 / Merzbach Foto: NEWS5 / Merzbach (NEWS5)