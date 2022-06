Die Radtour eines Ehepaars aus Nürnberg endete am Sonntag (26.06.2022) überraschend mit einem Unfall. Die Polizeiinspektion Feuchtwangen berichtet, dass sich der Vorfall ereignete, als die Beiden mit ihren Rädern zwischen Rottnersdorf und Birkach, nahe bei Bechhofen, unterwegs waren.

Als beide Fahrer mit ihren Rädern auf einem Weg Richtung Heinersdorf abbiegen wollten, verkantete sich die 53-Jährige plötzlich mit ihren Pedalen und stürzte zu Boden.

61-jähriger Mann reagiert zu spät: Radfahrer fährt Ehefrau über den Arm

Ihr 61-jähriger Ehemann konnte auf den Sturz seiner Frau nicht mehr rechtzeitig reagieren: seitlich hinter ihr fahrend schaffte er es nicht, sein Rad zum Stehen zu bringen und fuhr ihr über ihren linken Arm. Die Frau erlitt dabei schmerzhafte Frakturen und musste im Krankenhaus von Ansbach behandelt werden.

Vielleicht ist es für das Paar eine kleine tröstliche Nachricht: Laut der Polizei blieben die Fahrräder unbeschädigt.

Vorschaubild: © Pixabay (Symbolbild)