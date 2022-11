Feuerwehreinsatz im Kreis Ansbach: In Heilsbronn ist am Freitagnachmittag (11. November 2022) ein Brand ausgebrochen. Laut ersten Informationen des Polizeipräsidiums Mittelfranken stehe der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Vollbrand.

Der Einsatzort befindet sich demnach in der Bürgleiner Straße, die von Heilsbronn aus durch den Gemeindeteil Bonnhof führt. Die genaue Brandursache sei noch unklar, Angaben zu Verletzten gab es bisher auch noch nicht. (Stand von 16 Uhr)

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © NEWS5/Licha (Symbolfoto)