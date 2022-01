In Rothenburg ob der Tauber (Kreis Ansbach ) haben etliche falsche Polizeibeamte bei älteren Menschen angerufen und einen Raubüberfall vorgetäuscht.

Eine 97-Jährige "roch den Braten sofort", wie die Polizei Rothenburg ob der Tauber mitteilt. Sie konterte: "Ihr seid doch die falsche Polizei!"

Rothenburg ob der Tauber: 97-Jährige entlarvt falsche Polizeibeamten

Am Dienstagmittag (5. Januar 2022) haben etliche falsche Polizeibeamten bei älteren Bürgern in Rothenburg ob der Tauber angerufen.

Die falschen Polizeibeamten riefen an und meldeten sich mit dem Dienststellennamen "Kriminalpolizei Rothenburg“. Teilweise wurde an der Anzeige des Telefons die örtliche Vorwahl 09861 vorgetäuscht. Die falschen Polizisten fragten nach, ob die Angerufenen von einem Raubüberfall in der Nachbarschaft gehört haben.

Bemerkenswert war, dass keine der angerufenen älteren Leute auf die Anrufe einging. Es entstand kein finanzieller Schaden. Ein 97-jährige Rothenburgerin roch den Braten sofort und konterte vehement: "Ihr seid doch die falsche Polizei!“, worauf der falsche Polizist sofort auflegte.

Die Polizei weist darauf hin, dass beim geringsten Zweifel die Polizei angerufen werden kann. Die Polizei wird nie um die Aushändigung von Geldbeträgen bitten. "Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über persönliche und finanzielle Verhältnisse", teilt die Polizei mit.