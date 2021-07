Nach Auffahrunfall in Gegenverkehr geraten: Am Freitagmittag gegen 13:10 Uhr befuhr eine 23-jährige Autofahrerin die Bundesstraße 13 nahe Lehrberg im Kreis Ansbach in Fahrtrichtung Würzburg, wie die Polizeiinspektion Ansbach berichtet. Auf Höhe der Bahnüberführung musste sie die Geschwindigkeit verkehrsbedingt reduzieren. Das Abbremsen wurde von einem hinter ihr fahrenden 56-jährigen Autofahrer aus Rothenburg ob der Tauber zu spät bemerkt, und er versuchte ein Ausweichmanöver einzuleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang ihm jedoch nicht und er fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf.

Aufgrund des Ausweichversuches geriet er jedoch unmittelbar nach dem Aufprall auf das Fahrzeug der 23-jährigen Frau auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto aus dem Landkreis Ansbach, das mit zwei Personen (47 und 66 Jahre alt) besetzt war. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße 13 musste an der Unfallstelle für zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, bis die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abgeschleppt werden konnten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro.

Vorschaubild: © NEWS5 / Grundmann (NEWS5)