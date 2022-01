Kaum hat das neue Jahr 2022 begonnen, hat die kleine Franziska als erstes Baby in der Ansbacher "ANregiomed"-Klinik das Licht der Welt erblickt. Um 1.24 Uhr kam die Tochter von Monika Kynast (37) und Sebastian Ahorn aus Wassermungenau im Kreis Roth zur Welt.

Wie die Klinik mitteilt, sind die Eltern sehr stolz auf ihr Neujahrsbaby. Franziska war zum Zeitpunkt ihrer Geburt 50 Zentimeter groß und 3425 Gramm schwer.

Noch vier weitere Neujahrsbabys

Im weiteren Verlauf des Neujahrstages kamen im Raum Ansbach noch vier weitere Kinder auf die Welt. Um 11.41 Uhr wurde der erste Junge des neuen Jahres in der Klinik Rotheburg geboren, um 12.58 Uhr, 18.24 Uhr und 21.09 Uhr folgten im Klinikum Ansbach noch zwei Mädchen und ein weiterer Junge.

Im vergangenen Jahr 2021 sind in den "ANregiomed"-Kliniken 1649 Kinder zur Welt gekommen. In der Klinik in Rotheburg waren es 414 Kinder, davon 193 Mädchen und 221 Jungen. Im Klinikum Ansbach waren es 1235 Kinder, wovon 594 Mädchen und 641 Jungen waren.

Die beliebtesten Vornamen 2021 waren im Raum Ansbach Ben, Leon und Paul sowie Mila, Emma, Lina und Mia.