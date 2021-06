Heilsbronn vor 48 Minuten

Feuerwehr

Kleinere Explosionen: Illegale Chemikalien-Entsorgung sorgt für größeren Feuerwehreinsatz

Am Samstagabend gab es einen größeren Feuerwehreinsatz in Heilsbronn-Ketteldorf. Illegal entsorgte Chemikalien waren in Brand geraten.