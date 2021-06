Zu einem Großeinsatz hat am Montagmorgen (07. Juni 2021) der Austritt einer Flüssigkeit im Kreis Ansbach geführt. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Nachmittag in einer Pressemitteilung berichtet, bemerkte gegen 06.00 Uhr ein Mitarbeiter der betroffenen Firma in Herrieden den Austritt der Flüssigkeit.

In einem Gebäude im Bereich der Münchener Straße traten demnach mehrere Hundert Liter Eisenchlorid aus. Etwa 120 Einsatzkräfte waren vor Ort und damit beschäftigt, die ausgelaufene Flüssigkeit zu binden.

Eisenchlorid ausgelaufen: Einsatz dauert wohl bis in den Nachmittag

Nach bisherigem Ermittlungsstand, so die Polizei, kamen dabei keine Personen zu Schaden. Während der Arbeiten durch die Einsatzkräfte kam es im Bereich der Münchener Straße und der Bahnhofsstraße zu Verkehrsbehinderungen.

Der Feuerwehreinsatz wird voraussichtlich bis in die frühen Nachmittagsstunden andauern, so das Polizeipräsidium Mittelfranken.