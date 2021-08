Heilsbronn vor 52 Minuten

Rettungseinsatz

Dramatischer Unfall bei Geburtstagsparty: 32-Jähriger springt in Pool - kaum Wasser darin

Ein 32-Jähriger sprang in Heilsbronn bei einer Geburtstagsparty in einen Pool, in dem der Wasserstand relativ niedrig war. Er verletzte sich so schwer an der Wirbelsäule, sodass ein Rettungshubschrauber gerufen werden musste.