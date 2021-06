Am Freitagvormittag (04.06.2021) gerieten zwei Lagerhallen eines Bauhofes in Dinkelbühl (Landkreis Ansbach) aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Im Bauhof in der Mönchsrother Straße gerieten zwei Lagerhallen in Brand. Bei dem Versuch noch Fahrzeuge aus den Hallen zu bergen, verletzten sich zwei Angestellte des Bauhofes leicht, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Dinkelsbühl: Zwei Lagerhallen komplett zerstört - mehrere Personen verletzt

Weiterhin wurden mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren im Rahmen der Löscharbeiten leicht verletzt.

Das Feuer zerstörte die beiden Hallen komplett. Weitere angrenzende Gebäude wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Ein gänzliches Übergreifen der Flammen konnte jedoch durch die Feuerwehr verhindert werden.

Der Sachschaden liegt bei mehreren hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernommen.