In Virnsberg (Landkreis Ansbach) hat es am Mittwoch (27.01.21) einen Brand gegeben.

In einem Einfamilienhaus war der Brenner in einem Heizungsraum in Brand geraten. Der gesamte Heizungsraum wurde zerstört.

Brand in Virnsberg: 100.000 Euro Schaden

Auf Nachfrage von inFranken.de teilt die Polizei Ansbach mit, dass die Feuerwehr aktuell noch vor Ort (18.15 Uhr) beschäftigt ist. Die Löscharbeiten sind allerdings bereits beendet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 100.000 Euro.