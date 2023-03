Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag (27. März 2023) um 16 Uhr auf der Kreisstraße 10 von Frankendorf (Landkreis Bamberg) in Richtung Weihenzell (Landkreis Ansbach) gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Ansbach am Dienstag.

Eine 30-Jährige war mit ihrem Auto auf der Kreisstraße unterwegs, als ihr ein 33-Jähriger mit seinem Fahrzeug entgegenkam und die beiden mit den Außenspiegeln aneinanderstießen.

Kreis Ansbach: Autos kollidieren auf Kreisstraße

Wegen des Zusammenstoßes steuerte die 30-Jährige abrupt nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und fuhr circa 150 Meter über eine Grünfläche, ehe sie an einer Böschung zum Stehen kam. Sowohl die 30-Jährige, als auch ihre 7-jährige mitfahrende Tochter, blieben bei dem Unfall unverletzt.

Der 33-Jährige wurde ebenfalls nicht verletzt. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Der Sachschaden am Auto der 30-Jährigen beläuft sich auf circa 7000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.