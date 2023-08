Wegen des Unwetters am Donnerstagabend (17. August 2023) hatte die Feuerwehr in Ansbach gleich mehrere Einsätze direkt hinter einander. Besonders heftig waren die Gewitter in Nürnberg.

Die Feuerwehr wurde laut Angaben der Polizei gegen 17.30 Uhr zu zwei Einsätzen gleichzeitig gerufen, da ein Blitz in ein Trafohaus eingeschlagen hatte und zeitgleich ein Keller in einem Haus im Amselweg vollgelaufen war.

Mehrere Einsätze gleichzeitig: Feuerwehr Ansbach hatte wegen des Unwetters viel zu tun

Kurz darauf teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass ein Baum auf die Kreuzung zwischen Eyber Straße und Matthias-Oechsler Straße gestürzt war. Die Einsatzkräfte zersägten den Baum, sodass die Kreuzung eine halbe Stunde später wieder befahren werden konnte.

Die Feuerwehr stellte außerdem fest, dass die Unterführung bei der Kreuzung an der Kläranlage unter Wasser stand und nur einspurig befahren werden konnte. Die Einsatzkräfte regelten daraufhin den Verkehr an dieser Stelle.

Vorschaubild: © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild