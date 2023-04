Dinkelsbühl vor 24 Minuten

Vermisstenfall

Plötzlich fiel die Tür zu: Polizei findet Vermisste (73) an ungewöhnlichem Ort

Eine 73-Jährige war am Sonntag von ihrer Familie in Dinkelsbühl als vermisst gemeldet worden. Dann stellte sich heraus: Die Seniorin war in einem Raum gefangen und konnte nicht auf sich aufmerksam machen.