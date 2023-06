Am Freitag (23. Juni 2023) war es in Dinkelsbühl wohl zu einem Streit unter Nachbarn gekommen. Ersten Informationen zufolge eskalierte dieser so weit, dass die Polizei gerufen wurde. Doch dies befeuerte die aufgeheizte Situation umso mehr - und es kam schließlich zum Schusswaffengebrauch.

Gegen 11.30 Uhr waren ersten Informationen zufolge an der Ecke zwischen Unterem Mauerweg und Wethgasse zu einem Streit zwischen mindestens zwei Personen gekommen. Dieser steigerte sich so hoch, dass die Polizei eingreifen musste. Ein Mann wurde durch die Anwesenheit der Beamten jedoch "sehr aggressiv" und bedrohte die Polizisten mit einem Messer.

Man bedroht Polizisten mit Messer - ins Bein geschossen

In dieser Situation kam es vonseiten der Polizei zum Schusswaffengebrauch. Der Mann wurde am Bein verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Lebensgefahr besteht laut der Polizei jedoch nicht.

Die Hintergründe des ursprünglichen Streits sind bisher unbekannt. Auch gibt es bisher keine Informationen zur Identität und dem Alter der beteiligten Personen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Matthias Hoch