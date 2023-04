Dinkelsbühl: Randalierer schoss mit Schreckschusspistole - Festnahme

In den frühen Samstagmorgenstunden (08.04.2023) bedrohte in Wassertrüdingen (Lkrs. Ansbach) ein 52-Jähriger einen Gastwirt mit einer Schreckschusspistole und randalierte in dessen Gaststätte. Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) nahmen den Mann fest.

Gegen 01:20 Uhr drang ein 52-Jähriger gewaltsam über ein Fenster in eine bereits geschlossene Gaststätte in der Marktstraße ein. Zuvor hatte der Mann den Abend in dem Lokal verbracht.

Im Inneren zog der 52-Jährige eine Pistole, richtet diese gegen den noch anwesenden 63-jährigen Gastwirt und feuerte einen Schuss in dessen Richtung ab. Der 63-Jährige konnte daraufhin unverletzt aus dem Lokal flüchten und setzte einen Notruf ab.

Alarmierte Streifen sicherten anschließend das Gebäude. Im weiteren Verlauf nahmen Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) den 52-Jährigen gegen 04:30 Uhr in der Gaststätte fest. Hierzu kam auch ein Polizeidiensthund zum Einsatz. Der Randalierer wurde bei der Festnahme verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei der Sicherstellung der Pistole des 52-Jährigen zeigte sich, dass es sich hierbei um eine Schreckschusswaffe handelte.

Bei Betreten der Innenräume stellten die Beamten fest, dass der 52-Jährige in der Gaststätte randaliert hatte und Teile der Einrichtung zerstörte. Zudem versuchte er offenbar in der Küche des Lokals ein Feuer zu entfachen. Der verursachte Sachschaden wird derzeit auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei geführt.

Der 52-Jährige muss sich nun unter anderem aufgrund des Verdachts der Bedrohung und der versuchten schweren Brandstiftung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt

